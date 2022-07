Liège: libéré, il commet un autre délit!

Le 14 mai 2020, Renaud est montré dans un train sans acheter de titre de transport. L’accompagnateur lui a demandé d’aller en chercher un car il avait encore le temps d’en prendre car il ne pouvait prendre d’argent liquide par mesure de sécurité. Selon l’accompagnateur, Renaud est sorti du train avant de revenir vers lui.

Le passager l’a regardé et a commencé à lui parler. Son masque était mal placé. L’accompagnateur lui a demandé de remettre son masque et s’est protégé de son bras. Renaud a alors volontairement toussé dans sa direction. Entendu, Renaud a expliqué qu’il n’avait pas pu acheter de billet à Tilff parce que le distributeur n’était pas disponible. Il était prêt à payer, mais l’accompagnateur n’a pas voulu.

Il a dit qu’il était sorti du train et avait volontairement toussé en direction du contrôleur parce qu’il était “blasé” de la situation. Lors de sa fouille, les policiers ont découvert qu’il transportait 1,6 grammes de cannabis, 0,21 grammes d’amphétamines, quatre timbres de LSD et un couteau à lame bloquante. Le lendemain, après sa libération, il a été intercepté alors qu’il était en train de réaliser des tags à hauteur du musée Curtius, dans la rue Feronstrée. Lors de son arrestation, il était en possession d’une bombe de peinture, mais aussi de deux petits paquets de marijuana. Il était en état d’ivresse. Il titubait, bredouillait et avait les yeux injectés de sang. Il a déclaré qu’il avait commis ces faits pour “déstresser” et qu’il regrettait son geste.

Lors de sa comparution devant le tribunal, il a prétendu qu’il n’avait pas volontairement toussé en direction du contrôleur de train. “Ce qui est contraire non seulement à ce qu’il avait précédemment déclaré, mais aussi aux constatations du témoin”, a relevé le tribunal. “Au vu de la situation sanitaire liée au coronavirus Covid 19, Renaud X n’ignorait pas que son acte pouvait inspirer des craintes d’attentat, si l’intéressé avait été porteur du virus en question”, a poursuivi le tribunal. La magistrate a estimé tous les faits établis à charge du prévenu.