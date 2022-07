Liège: Il agresse un homme à la sortie de l’enterrement de son fils!

Les faits sont particulièrement abjects d’autant que l’homme est âgé de 71 ans. Le suspect a admis avoir bousculé la victime et lui avoir fait les poches pour la voler. Il a par contre nié avoir commis des violences, alors que la victime a expliqué avoir été projetée au sol. Le tribunal a estimé qu’il s’agissait bel et bien de violences malgré le fait qu’aucun coup direct n’avait été porté. “Certes, il n'y a pas eu de coup, mais le fait de pousser violemment autrui au sol est constitutif de violence”, a tranché le tribunal. Le 13 mars 2022, Gheorghe avait également commis un vol de GSM alors qu’il se trouvait à la gare des Guillemins. Le suspect a avoué avoir commis ces faits.

Il a expliqué qu’il avait eu l’occasion de commettre ce vol et donc qu’il l’avait fait… Le tribunal a retenu que le prévenu avait expliqué être revenu en Belgique dix jours avant son arrestation après avoir été expulsé de Belgique. “Le tribunal ne peut que s’interroger sur la propension du prévenu à commettre des infractions de vol. À peine revenu en Belgique et le voilà qui recommence. Les faits appellent, au regard de son passé judiciaire et de la violence utilisée, pousser au sol sa victime, une répression sans complaisance. Pour ce motif, tout sursis lui sera refusé. Il en a déjà bénéficié d’un, de même que d’une peine de travail. Malgré ces chances qui lui ont été données, il persiste à vivre aux dépens d’autrui en commettant des vols.”

Le tribunal a tenu compte de l’atteinte portée à la personne et au patrimoine d’autrui, de la nécessité de lui faire prendre conscience de ce que le respect de l’intégrité physique et du patrimoine d’autrui constitue une norme sociale élémentaire et fondamentale qu’il n’est pas permis d’enfreindre. Le juge a également tenu compte des quatre antécédents judiciaires spécifiques de l’intéressé.