Un agent de gardiennage wallon connu de la justice ne peut être armé à la base militaire d’Elsenborn: il a été débouté par le Conseil d’État

Connu de la justice pour des faits commis entre 2004 et 2011, cet agent de gardiennage wallon souhaite assurer une mission de sécurisation… armée, au sein de la base militaire d’Elsenborn (Butgenbach, en province de Liège). Il a donc introduit une demande de détention de port d’armes, mais l’homme s’est heurté à l’avis défavorable du procureur du roi, suivi d’un refus du ministère de l’Intérieur. La raison? "Un agent de gardiennage ne peut obtenir une autorisation de port d’armes s’il fait l’objet d’une enquête en cours sur les conditions de sécurité telle que visée à l’article 7 de la loi précitée."L’examen des données connues de l’administration a montré qu’une enquête sur les conditions de sécurité avait été lancée, mais les résultats ne sont pas encore connus. La demande d’autorisation de port d’armes introduite lui a donc été refusée.

Le refus qui lui a été opposé provisoirement dans l’attente du résultat d’une enquête de sécurité ne constitue pas un inconvénient suffisamment sérieux que pour justifier le recours à une procédure d’urgence.

L’agent de gardiennage a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État. "Si le droit d’exercer des missions avec une arme lui permettrait de disposer d’horaires de travail et de lieux d’exercices de ses prestations qui sont, à ses yeux, plus confortables, le refus qui lui a été opposé provisoirement dans l’attente du résultat d’une enquête de sécurité ne constitue pas un inconvénient suffisamment sérieux que pour justifier le recours à une procédure d’urgence", indique le Conseil d’État. "Les indications du requérant relatives à ses horaires de travail actuels et aux lieux d’exercice de ses prestations sont vagues et non étayées. Quant au ‘‘préjudice tant financier que moral important’’ évoqué dans la requête, il n’est, quant à lui, pas du tout expliqué. Dans ces circonstances, l’urgence n’est pas établie à suffisance."

L’une des conditions requises pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué a fait défaut. La demande de suspension n’a donc pu en conséquence être accueillie. La demande de suspension a été rejetée. L’agent de gardiennage, lui, attend les résultats de l’enquête en cours.Avec l’espoir d’intégrer la base militaire d’Elsenborn.