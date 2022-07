Disparition d’Isabelle Merken: qui l’a vue?

Le mercredi 29 juin vers 18h, Isabelle Merken, une femme âgée de 46 ans, a été vue pour la dernière fois à l’arrêt de bus situé rue de Herve à Liège. Depuis elle ne s’est plus manifestée. Isabelle est autiste, ne s’exprime pas et peut paraître confuse. Elle mesure 1m65, est de corpulence mince et a les cheveux bruns mi-longs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en velours bleu, un sweat bleu-gris à capuche, des baskets bleues et des lunettes de soleil. Le parquet de Liège lance ainsi un avis de recherche. Si vous avez plus de renseignements, contactez la police par mail (avisderecherche@police.belgium.eu) ou au numéro gratuit 0800 30 300.