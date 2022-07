39 photos exposées: “De la crue à la décrue”

Philippe Bourguet, reporter photographe, a couvert de nombreux sujets d’actualité tant en Belgique qu’à l’étranger. Conscient de la portée et du message que peut véhiculer une image, il ne se contente pas de photographier un sujet, mais cherche à le comprendre et à l’expliquer. Il saisit les mécanismes et les émotions qui se cachent derrière ces moments furtifs qu’il photographie avec talent.