Liège Rocks On Water: un concert au profit des enfants sinistrés

Faisant appel à son réseau, c’est ainsi que l’ASBL Le Hangar, le Garage Creative Music, Radio Prima, l’antenne liégeoise du Secours Populaire Wallonie-Bruxelles, ainsi que des citoyens de zones sinistrées s’associent pour créer un festival musical: Rocks on the Water, "pour être plus fort, au-dessus des inondations".

15 groupes

Les partenaires du projet ont mis en place une programmation de trois jours, les 22, 23 et 24 juillet, réunissant 15 groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se partageront les scènes du Hangar, quai Saint-Léonard, et du Garage, rue Marengo. Des groupes issus des scènes pop, rock et métal, "qui joueront gratuitement. On leur couvre leur frais de déplacement et le catering". Les salles seront aussi mises à disposition gratuitement par leur gérant.

"J’ai naturellement accepté. Je me suis dit que c’est pour une bonne cause. Je connais aussi pas mal de personnes en zone sinistrée", témoigne John Lemoine, musicien.

Il sera possible d’entendre sur trois jours It It Anita, JohnL, Ni! x, Sunk, Giac Taylor, Todo está aquí – Noir Désir tribute, Renaud Lesire, De Parrot, Everyone is Guilty, Radi 911, Nightride, Metrophona et bien d’autres.

Pour 49 enfants

Les bénéfices du nouveau festival liégeois seront intégralement reversés, via les actions du Secours Populaire, à 49 enfants de familles ayant subi les inondations en province de Liège l’été 2021. Il s’agit notamment de financer l’opération "Les oubliés des vacances" qui entend offrir à de nombreux enfants une journée à la mer le 24 août prochain. "Il s’agit d’offrir une bulle d’oxygène, un moment d’évasion aux enfants précarisés. Au moins une journée où ils vont s’amuser et respirer", explique l’antenne liégeoise du Secours populaire.

"Un an après, des personnes sont toujours sinistrées. 10% d’entre elles n’ont toujours rien touché de leur assurance. Cet événement est l’occasion de le rappeler", ajoute Joëlle Vettenburg, sinistrée et impliquée dans le projet. "Les parents ayant tout perdu ne sauront pas offrir des vacances à leurs enfants".

Trois brasseurs liégeois seront présents (Curtius, Bestiale et la MILF) lors de l’événement. Ceux-ci "remettront une partie des bénéfices pour financer le festival", note le coorganisateur.

Les tickets sont au prix de 15 € le vendredi, 25 € le samedi, et 20 € le dimanche. Les tickets sont disponibles sur: https://my.weezevent.com/rocks-on-the-water-festival . "Les personnes qui se présenteront avec leurs tickets pour les 3 jours recevront 10 euros de tickets boissons". À vos agendas!