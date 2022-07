Le ciné plein air est de retour au cinéma Sauvenière, dans la cour, les samedis soirs de juillet et août. Alors que les projections sont prévues à 22 h 30 en juillet, ce sera à 22 h en août. Des films qui y seront projetés grâce à un nouveau projecteur laser. Vous avez manqué la première séance samedi dernier? Pas de panique, neuf rendez-vous (en version française) sont encore à l’affiche...

- 9 juillet: Jours de tonnerre de Tony Scott, avec Tom Cruise "testosteronisé comme jamais"

- 16 juillet: Y a-t-il un pilote dans l’avion? de David Zucker. "Le film culte qui déclencha la tranche de rire "made in US" la plus mémorable des années 80"!

- 23 juillet: American Beauty de Sam Mendes, avec Annette Bening et Kevin Spacey "magnifiques dans une comédie noire qui est aussi une charge au vitriol contre une société décadente et oppressante".

- 30 juillet: 40 ans toujours puceau de Judd Apatow. "Scénariste et interprète principal, Steve Carell oscille entre le mauvais goût et la finesse dans une comédie finalement très réussie et décomplexée".

- 6 août: Drive de Nicolas Widding Refn. "Au volant de ce polar, Ryan Gosling chauffé à blanc s’offre une embardée démente et magnifique dans une cité tentaculaire. Un chef-d’oeuvre intemporel, universel, inépuisable".

- 13 août: The Blues Brothers de John Landis. "Lunettes noires, chapeau noir et costume noir. Dan Aykroyd et le regretté John Belushi assurent le show dans un monument du genre à voir, revoir et rerevoir encore"!

- 20 août: Fame de Alan Parker. "Une véritable explosion musicale filmée dans un style presque documentaire, où l’on s’attache à chaque star en herbe".

- 27 août: Burn After Reading des Frères Coen. "Flirtant avec le burlesque, talonnant l’absurde, un ballet de losers magnifique dans une comédie d’espionnage délicieusement loufoque".

Et enfin, le 3 septembre, un film encore gardé secret...

Pour rappel, les projections en plein air sontaccessibles gratuitement mais, les places étant limitées, il est conseillé d’arriver à l’avance... Et même en cas de météo capricieuse, la projection peut avoir lieu à la brasserie.

L’été, aux Grignoux, ce sont aussi des concerts "à petit prix", les vendredis à la brasserie Sauvenière et les samedis au café le Parc. "Les ambiances se font volontiers jazzy, bluesy, folk, en laissant une jolie place à la chanson française. Jeunes artistes ou talents confirmés, les musiciens viennent des quatre coins du monde faire la fête à l’été", souligne-t-on aux Grignoux.

Plus d’infos sur les programmations: www.grignoux.be .