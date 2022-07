Liège accueille la première édition des Estivales en Volière

Depuis plus de trente ans, l’ASBL Les amis de la chapelle en Volière s’occupe activement de sa restauration et de sa conservation. "Mais la vie est dure pour les associations comme les nôtres et cela malgré le classement comme monument de ce bien. Nous avons donc décidé d’organiser cet été la première édition des Estivales en Volière du 15 juillet au 28 août", explique Nicole Plumier, présidente de l’ASBL. "La chapelle Saint-Roch en Volière est la seule chapelle de couvent du XVIe siècle conservée à Liège avec son mobilier du XVIIIe siècle".

Ainsi, les samedis et dimanches de 14h30 à 17h , un guide passionné contera le parcours pittoresque de cet édifice renaissance attenant au couvent des frères Cellites, qui se consacraient aux pestiférés puis plus tard aux "insensés".

Point fort des Estivales, les samedis dès 18h : concerts et spectacles seront suivis d’un moment de convivialité "avec possibilité de dégustations originales en liaison avec le thème des spectacles".

Programme et calendrier complet, infos et réservations sur www.chapelle-voliere.be.

Une organisation de l’ASBL “ Les Amis de la chapelle Saint-Roch en Volière”, au bénéfice de la restauration du perron de la chapelle, avec la collaboration de l’Office du Tourisme de la Ville de Liège et de la Maison du Conte et de la Parole de Liège.

Enfin, chaque vendredi, dès 17h30, Germain Dufour, Bruno Dumont ou la Maison du conte feront découvrir aux participants des coins méconnus du cœur historique Volière-Pierreuse.Le 15 juillet: Au fil de la LégiaLe 22 juillet: Au temps de Mary WardLe 29 juillet: Autour de l’échauguetteLe 5 août: Du temps des cinq couventsLe 12 août: Coins secrets du PérîLe 19 août: Favechamps et les citadelles successivesLe 26 août: Si les Coteaux m’étaient contés.

Pas de réservation nécessaire, sauf le 26/8 dans le cadre du Festival de Promenade (inscriptions sur visitezliege.be). Rendez-vous au pied de l’église Saint-Servais à 17h30 , sauf le 22/7, avec rendez-vous prévu rue des Bégards. PAF: 6 euros à payer sur place - gratuité pour les enfants – 12 ans. Durée: 1h30 à 2 h. Possibilité de prendre une collation à la fin de la visite, à la chapelle Saint-Roch.