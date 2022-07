Ce vendredi, pour tenter de remédier à cela, le Collège communal liégeois a pris une décision via une ordonnance de police: il lance un projet pilote visant à créer un périmètre d’interdiction aux véhicules de plus de 7,5 tonnes en transit.

Ce périmètre se situe dans les quartiers de Grivegnée et Chênée, entre le quai des Ardennes et la rue de Herve et il englobe notamment les rues Jules Cralle et Gaillarmont. La signalisation adéquate sera placée dans les meilleurs délais.

Liaison

Le choix de ce périmètre pour ce projet pilote n’est pas dû au hasard. Depuis les inondations du mois de juillet 2021 et la fermeture provisoire du tunnel de Cointe, de très nombreux poids lourds utilisent ces voiries de quartier comme liaison entre l’E40 et l’E25.

L’analyse de trafic réalisée fin 2021 par la Police confirme l’augmentation significative du débit en général.

Ce projet pilote est une première sur le territoire liégeois! S’il s’avère concluant, il pourrait servir d’expérience pour la mise en place d’autres zones du même type.

"Ma volonté", explique le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, "est de désengorger les voiries de quartier en dirigeant les poids lourds sur les voiries de liaison et le réseau structurant".