Mesures de mobilité pour le Festival «Les Ardentes 2022»

Du 5 au 11 juillet, des mesures de mobilité et d’accessibilité seront prises par la zone de police de Liège pour assurer la mobilité des riverains et des festivaliers sur le plateau de Rocourt et de Ans. La mesure la plus contraignante est la fermeture pour plusieurs jours de plusieurs tronçons de voiries fort fréquentées dans la zone: les rues de l’Arbre Courte Joie, dans son tronçon compris entre l’avenue de la Closeraie et la rue des Quatorze Verges; des Quatorze Verges, dans son tronçon compris entre les rues de la Tonne et Sergent Merx; de la Tonne, dans son tronçon compris entre l’avenue Henri Lonay et la rue des Quatorze Verges; la chaussée de Tongres; dans son tronçon compris entre la rue Victor Croisier et la station Q8 au n° 90.