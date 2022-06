Son message était sans ambiguïté: “vous avez 8 jours pour quitter les lieux”. Et, si ce n’est pas le cas: “elles en seront expulsées, elles, les leurs et tous ceux qui pourraient s’y trouver de leur chef, avec le concours de la Force Publique, s’il échet”.

En outre, “tous les objets mobiliers y rencontrés et leur appartenant, seront mis sur la voie publique à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l’administration communale, sauf s’il s’agit de biens susceptibles d’une détérioration rapide ou préjudiciable à l’hygiène, à la santé ou àla sécurité publiques”.

Sans doute pas fini

On se souvient en effet que la société Matexi qui veut construire sur le site pas moins de 35 maisons et 13 appartements en deux blocs, s’est heurtée à une opposition musclée.

Le dossier s’est d’ailleurs retrouvé en justice, la société immobilière voulant obtenir le droit d’expulser les opposants à son projet.

Dans un premier temps, la justice de paix a donné raison aux opposants, mais pour une question de forme. Au final, elle s’est rangée derrière Matexi avec l’issue que l’on connaît aujourd’hui.

Il y a toutefois gros à parier que ce n’est pas la fin de cette mauvaise saga et que les occupants de la Chartreuse ne quitteront pas les lieux sans la moindre discussion.