Déchets: les Liégeois trient mieux… et les actions de répression augmentent!

En 2019, dernière année de référence en la matière, on a comptabilisé 2913 verbalisations (sanctions administratives en matière de propreté publique) et 1125 amendes tandis qu’en 2021, ces chiffres sont passés à 3374 verbalisations et 1294 amendes. “Je peux comprendre le sentiment d’impunité en matière de propreté publique mais je peux vous assurer que les services travaillent énormément. Nous avons d’ailleurs une excellente collaboration avec la police”, remarque l’échevin qui rappelle… que les caméras mobiles destinées à surveiller les zones sensibles (dépôts clandestins) arriveront dans quelques semaines.