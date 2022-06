Appel Liège: un quinquagénaire condamné à 6 ans de prison pour des viols sur son neveu et sa nièce

La cour d’appel de Liège a condamné mardi un quinquagénaire liégeois à une peine de six ans de prison pour avoir commis des faits de viols et d’attentats à la pudeur sur son neveu et sa nièce durant de nombreuses années.