La fondation «Share the Art» récolte 25000 €

Sur le coup de 14h15, il était temps d’entamer les enchères… Avec humour et détente, Jean-Sébastien Uhoda a fait parler son expertise afin de tirer le meilleur profit des 93 lots (ce qui ne l’empêcha pas de devoir en retirer 13, faute d’offre). "Pour la salle de bains ou pour la chambre d’amis , lançait-il à la cinquantaine d’amateurs présents (sans compter ceux en ligne ou les ordres préalablement déposés). Et si on retourne la toile? 150 €, je ne comprends pas, ce n’est même pas le prix du cadre." Mais si 13 œuvres n’ont pas (encore) touché leur propriétaire, d’autres ont suscité le débat, notamment les plus "prisées" comme les Salazar, les Caps, les Carinne Joiris, les Walthery ou le Philippe Geluck, parti contre 1800 € (hors frais de 10%, le record du jour)… Une bonne affaire pour les "a(rt)cquéreurs", sans parler de ceux qui se sont procuré un Noir Artist ou un Pierre Kroll sous leur valeur marchande.

25000 € triplés

Au final, Thierry Reip aura pu dégager 25000 €, une somme triplée grâce au programme polio du Rotary International et à la fondation Bill & Melinda Gates (donc 75000 € au total). Un montant honorable, peut-être un rien sous les espérances: "On est content de cette belle opération. On peut toujours rêver mieux, mais on ne peut qu’être content" , confirme Thierry Reip. Un, deux, trois, adjugés!