Liège: le 1er espace de coworking wallon de Silversquare ouvrira en septembre

Comme pour chacun de ses espaces, Silversquare a donné carte blanche à un artiste avec un ancrage local. Pour Liège, c’est le designer et styliste liégeois de renommée internationale, Jean-Paul Lespagnard, qui signe la direction artistique. Rencontre.

“Le lien personnel que je sens avec Liège et la gare des Guillemins rend ce projet très spécial pour moi”, explique Jean-Paul Lespagnard. “Quand j’étais à l’école, j’y allais en bus ou en train, donc j’étais à la gare tous les jours. J’ai passé des heures à attendre là et il faisait souvent froid et frisquet. Ce n’est certainement pas un endroit agréable pour attendre longtemps. C’est pourquoi je me suis fixé comme objectif principal de concevoir le Silversquare Guillemins non seulement comme un espace de coworking, mais aussi comme un lieu où les navetteurs peuvent passer le temps dans le confort.”

Le projet prévoit ainsi un Économat et un “Chai Lobby. L’Économat est un petit magasin qui vendra de tout: fournitures de bureau, gaufres de Liège, bouteilles de vin… Le Chai Lobby sera une salle d’attente agréable et flexible où des collations seront mises à disposition. Les heures de départ des transports en commun seront affichées sur des écrans.

La partie occupée par les bureaux comptera 74 bureaux privés, dont les 248 postes pourront être agencés selon les goûts de chacun. Jean-Paul Lespagnard concevra des formules avec une couleur, une hauteur et un matériau au choix.

“Je me suis inspiré de mes voyages pour les besoins de ce projet. Mon mood board est entièrement recouvert de photos que j’ai prises moi-même. On y voit ce que j’ai vu de mes propres yeux”, explique encore Jean-Paul Lespagnard.

“Silversquare m’a donné carte blanche, mais j’ai tout de même demandé à avoir un bureau dans l’un de leurs espaces de coworking, histoire de m’imprégner de l’énergie et du quotidien d’un espace de coworking, et de voir ce qui manque encore ou ce qui pourrait être amélioré. L’idée clé de cet espace de coworking, ce sont les casiers portables; une idée que j’ai ramenée du Mexique. Là-bas, tous les utilisateurs d’un espace de coworking reçoivent un casier orange personnel, escamotable et amovible. Il leur permet d’emporter tous leurs effets en même temps. Il instaure aussi une toute nouvelle dynamique sur le lieu de travail, car tout le monde se promène avec une boîte de couleur vive. Maintenant que le bâtiment est en place, je peux m’imprégner physiquement des lieux; mes idées et mes concepts d’aménagement vont vraiment commencer à prendre forme”, conclut l'architecte liégeois.