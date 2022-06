Son voisin grosso modo du même âge est tombé amoureux de lui et ne cesse de lui déclarer sa flamme. Marié et papa d’un enfant, le Sérésien n’est pas intéressé. Il l’a fait savoir depuis le mois de mars 2021 ce qui n’a pas empêché son voisin de continuer à l’asticoter, l’homme n’admettant pas le refus de l’élu de son cœur.

Plusieurs plaintes ont été déposées par le quadragénaire sérésien essentiellement lorsque son voisin l’attendait devant chez lui ou déposait des cadeaux devant sa porte. Des cadeaux qui étaient destinés, pour la plupart, à l’enfant du couple.

Une nouvelle plainte a été déposée il y a quelques jours et l’amoureux transi a été interpellé pour audition. Là, de l’avis des policiers et des magistrats qui ont géré le dossier, l’homme a tenu des propos interpellants, voire inquiétants. Il a donc été privé de liberté et déféré, ce jeudi, au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt et expertise psychologique.