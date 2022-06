La lutte «antipub» gagne du terrain à Liège

Puisque l’infraction avait été constatée, il restait deux options à son auteur: la faire retirer ou régulariser ladite fresque. Pour cette dernière option néanmoins, une demande de permis devait être introduite auprès du Collège, qui aurait alors pu l’octroyer avec avis de la cellule Art public. La fresque a été retirée, au plus grand plaisir de Vert Ardent…

"Je préférerais largement une œuvre d’art à ce mur blanc mais en tout état de cause, il est important de résister à l’invasion publicitaire, surtout pour de telles entreprises qui plongent dans la spirale du surendettement de nombreuses familles", a commenté cet élu Vert Ardent qui indiquait déjà en mai dernier: "je reste persuadé qu’il est urgent que notre ville se dote (à nouveau) d’un guide communal d’urbanisme afin notamment, mais pas uniquement, de fixer une série de prescriptions pour faire reculer l’invasion publicitaire dont on voit ici un nouvel avatar".

Pas d’amende

Si d’aucuns pouvaient espérer une amende, pour le fraudeur, il n’en sera toutefois rien. Et pour cause, l’injonction de retirer la fresque a été respectée dans les délais impartis. Comme on nous le précisait ce mardi à la Ville de Liège en effet, "puisque le mur a été remis en état, la poursuite de la procédure infractionnelle est éteinte dans le cadre du délai imparti par la mise en demeure envoyée par la Ville de Liège".