Vingt-septième édition d’un événement qui a créé sa propre tradition à l’orée des vacances à Liège, ce Village aux couleurs françaises et wallonnes est emmené tambour battant par cinquante valeureux Gaulois, adeptes des potions magiques envoûtantes et des sangliers à la broche, à déguster sans modération !

Aux oubliettes les examens et le dur labeur dans des bureaux surchauffés : place aux terrasses ombragées, au chant des cigales et à la fraîcheur d’un Village qui a trouvé ses marques et qui compte de plus en plus de fervents adeptes, attendant dans l’impatience l’ouverture de ces chalets tout sauf anonymes, synonymes de convivialité en plein cœur de la ville…

Concerts

L’Espace central, sous forme de terrasse provençale a pour mission d’irradier et d’animer l’ensemble du Village Gaulois. Des animations musicales adaptées et de qualité y seront régulièrement organisées en début de soirée.

S’il revient à Bouldou la lourde responsabilité d’ouvrir les festivités le premier jour (le vendredi 24 juin), la programmation a surtout mis en valeur des artistes en formation acoustique, afin d’assurer des prestations musicales de qualité, chaudes en ambiance mais aussi propices à la rencontre et à la discussion sur les terrasses du Village liégeois.

L’on ne peut citer toutes les animations, mais il convient de mettre déjà en exergue le nouveau concert de Marka, qui viendra sympathiquement présenter son nouvel album et ses nombreux tubes le 7 juillet, Sean (Cover Chanson française) et Korange (Cover du groupe Téléphone) le vendredi 1er juillet…

Tous les concerts sont programmés à 19h30; le programme complet et le détail peuvent être consultés sur la Page Facebook du Village.

Pétanque

À la demande unanime du public et des chaletiers, les célèbres pistes de pétanque seront de retour cette année et seront le cadre de moult joutes amicales. Hors des tournois et des périodes de concert, les pistes de pétanque seront à la libre disposition des visiteurs, les boules et le cochonnet étant à aller quérir au chalet voisin des Amitiés françaises.

Cette nouvelle édition du Village Gaulois aura bien sûr en point orgue la journée festive du 14 juillet, fête nationale française. Au menu, spécialités françaises et wallonnes proposées par plus de 45 chalets, animés par les traditionnels Gaulois bien connus sur la place Saint-Paul, mais aussi par quelques petits nouveaux, proposant quelques spécialités originales à découvrir.

Ouvert du vendredi 24 juin jusqu’au dimanche 17 juillet à 23h, tous les jours de 11h à minuit trente les jeudis, vendredis et samedis, et de 11h à 23h les autres jours de semaine. Détail qui a son importance: l’accès est libre.

Pour toutes informations, suivez l’actualité du Village Gaulois sur sa page Facebook: https://www.facebook.com/villagegauloisofficiel.