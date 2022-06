Les faits se sont déroulés samedi, tôt le matin, à Liège. Ces quatre personnes, qui se trouvaient sur la voie publique, étaient en train de se disputer, manifestement dans un contexte alcoolisé... Il y avait deux hommes et deux femmes. Selon le parquet, un chauffeur de bus a été témoin de la scène et a ouvert les portes du véhicule pour laisser monter l'une des femmes. C'est alors que les quatre personnes se sont engouffrées dans le bus et qu'elles s'en sont toutes prises au chauffeur... Celui-ci a ainsi reçu plusieurs coups de poing, notamment au visage.

Selon le parquet, les images de vidéosurveillance sont suffisamment parlantes. On y voit même l'un d'eux reclaper la porte de la cabine du conducteur sur le bras de celui-ci et d'insister pour fermer la porte alors que le bras y est coincé... Selon le magistrat, les images montrent que l'un des hommes s'est montré particulièrement violent. Celui-ci, âgé de 38 ans, était déjà connu de la justice. Il se fait, en effet, qu'il était en probation (alternative à la peine de prison) pour des faits de stupéfiants...

À la suite de cette agression, le chauffeur de bus a été placé huit jours en incapacité de travail.