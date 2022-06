Une maison explose dans le quartier des Vennes à Liège

Stupeur dans le quartier des Vennes, à Liège, sur le coup de 14h55. Un grand boum a retenti et secoué tout un pâté de maison. En cause, un incendie qui se déroulait à l’étage d’une maison de la rue de Stavelot et qui a provoqué une explosion dans un second temps. Des débris du toit ont été éjectés jusqu’à deux rues de là.