"Je suis très heureux et fier d’être ici. C’est un rêve pour moi de venir dans un grand club en Europe. J’arrive dans un très bon championnat où évoluent de bons joueurs et de bons coachs. J’arrive dans un des meilleurs clubs du pays, peut-être le plus grand. Je veux aider le club à retrouver la scène européenne et remporter des trophées. Je suis aussi ici parce que je veux relever un nouveau défi. C’est un club avec des fans passionnés. C’est une ville ouvrière et c’est très important pour moi, car je viens d’un endroit similaire. Beaucoup des valeurs de ce club sont dans mon ADN," a raconté Ronny Deila.

Concernant son coaching, le nouvel entraîneur des Rouches est réaliste. "Notre but n’est pas de faire une révolution, mais une évolution. Je pense que l’année dernière, il y avait beaucoup de changements, ce qui a affecté les joueurs et les entraîneurs. On doit créer une culture où on doit parvenir à tirer le meilleur de chacun d’entre nous. Il ne s’agira pas seulement de recrutement mais aussi de s’assurer que chaque personne dans le club puisse se sentir bien. Je veux voir des joueurs heureux et des sourires sur le terrain, car on a de la chance de faire ce métier," a précisé le Norvégien.

Le coach du Standard arrive avec son style de jeu. "Il faut de l’intensité, du pressing, c’est ce que j’aime voir comme football, particulièrement à domicile."

Il s’est aussi exprimé sur le format de la compétition. "J’aime les playoffs, ça rend les choses plus excitantes en fin de saison. J’espère que nous y serons," a déclaré Ronny Deila

Mercredi matin, Deila a également donné son premier entraînement où 18 joueurs étaient présents.

Ronny Deila avait d’abord évolué comme joueur en Norvège avant de devenir entraîneur en 2005. Après la Norvège, le coach a entraîné le Celtic Glasgow avant de retourner dans son pays entraîner Valerenga. Il vient de quitter New York City en MLS après deux ans de coaching.