Ces quatre chiens sont des bergers malinois, âgés de 1 à 2 ans, qui avaient été recueillis par la SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) de Liège. Ils ont été sélectionnés parmi 27 bergers malinois présents à la SRPA et ont intégré la brigade canine après une période de test ayant consisté à s’assurer qu’ils avaient le profil recherché. "À savoir être vif, alerte, joueur, courageux, qui a envie de travailler", précise Jean-François Dupont, maître-chien formateur.

À la SRPA de Liège, on espère qu’une telle démarche pourra se renouveler afin de donner une seconde chance à des chiens abandonnés, qui ne peuvent être replacés dans des familles. "Ce n’est pas parce qu’un chien présente des signes d’agressivité, parce qu’il n’a pas été cadré, qu’il ne peut pas convenir dans un contexte de travail", souligne Fabrice Renard, de la SRPA de Liège.

Ces quatre malinois sont actuellement en formation avec quatre candidats maîtres-chiens. Au terme de leur formation ensemble, ils seront affectés à des missions de patrouille, en binôme, dans des lieux publics.

En comptant ces nouvelles recrues, la brigade canine de la police de Liège compte 12 maîtres-chiens et 13 chiens, essentiellement des bergers malinois. En effet, l’un des agents possède deux chiens, l’un pour les patrouilles et l’autre formé pour la recherche d’explosifs, armes et munitions. "Il intervient sur des alertes ou, en amont, pour des recherches avant un événement", précise Mike Fuente, commissaire dirigeant de la brigade canine.

Un autre chien a été formé à la recherche de drogue et argent. En un an, celui-ci a détecté 220.000 euros, 1,5 kg de cocaïne, 2,5 kg d’héroïne, 100 kg de marijuana et des pilules d’extasy à plus de 1.000 reprises.