Une vingtaine d’associations liégeoises ont lancé un appel à la population pour venir marcher dimanche matin vers 09h00 au départ de la gare d’Ans jusqu’à Chênée. Elles revendiquent l’ouverture d’une deuxième ligne de tramway de treize kilomètres qui relierait Ans à Chênée, en passant notamment par l’hôpital du Montlégia, Burenville, Sainte-Marguerite, Outremeuse, le Longdoz et les Vennes. Un projet d’une deuxième ligne appelé la Transurbaine avait déjà été à l’étude. La demande des associations liégeoises est semblable au tracé de ce projet.

Lors de la journée de dimanche, différents membres de comités de quartiers, des urbanistes et des responsables associatifs ont pris la parole à plusieurs endroits sur le parcours de la marche.

"C’était un vrai succès. Il y avait des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes des quartiers concernés, mais aussi des personnes qui ne sont pas concernées par cette deuxième ligne," a expliqué lundi après-midi à l’agence Belga Diana Calderan, attachée de presse de l’ASBL urbAgora, l’une des associations à la base de cette action.

La demande de cette deuxième ligne est justifiée par plusieurs points. "Le constat d’une saturation, déjà présente, du réseau TEC, en particulier sur cet axe, le risque d’observer une relégation des quartiers de la rive droite est élevé, la volonté d’un réseau de transport public qui soit pensé aussi pour la circulation dans la ville, entre quartiers, et ne soit pas seulement orienté vers la pénétration urbaine, la nécessité d’enfin résorber nos dernières autoroutes urbaines, de transformer l’axe Cadran-Burenville et le "Boulevard de l’automobile" pour les rendre accueillants aux piétons et aux cyclistes, et pour favoriser la qualité de vie de leurs riverains. De manière générale, l’agglomération de Liège a pris énormément de retard en matière de mobilité," a détaillé Diana Calderan dans un communiqué adressé à la presse.

Selon les différentes associations qui ont pris part à la marche, il ne reste que peu de temps pour faire bouger les choses. "Si nous voulons que le projet ait une chance d’aboutir avant la fin de la décennie, il faudra une décision au plus tard lors de la formation du nouveau gouvernement régional, en 2024. Le projet doit donc figurer dans les programmes électoraux, qui seront bouclés début 2024. Il nous reste environ 18 mois pour construire un large consensus social autour de ce projet," peut-on lire dans le communiqué.

D’autres actions de sensibilisation en faveur de la deuxième ligne de tramway auront lieu dans les prochaines semaines, notamment le 26 juin lors de "Bio en Liège".