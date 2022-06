Liège: Le compagnon violent va-t-il bénéficier d’un 5e sursis?

Lors de chacune des scènes de violence, Ritchie était sous l’effet de l’alcool. “Je suis vraiment désolé de ce qu’il s’est passé”, a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. L’intéressé a admis une partie des faits, tout en en minimisant la gravité.” Je dois me faire soigner. Je vous remercie de m’avoir mis en prison. Ce qui me canalise en prison, c’est le sport. Je n’en peux plus de faire des allers-retours en prison. Je reconnais la gravité des faits. Quand je suis rentré, j’étais submergé par l’alcool. J’étais un déchet social. On ne dirait plus la même personne.”

Une déclaration qui a fait réagir le juge qui a précisé que ce n’était pas lui personnellement qui avait mis l’intéressé en prison mais qu’il lui avait accordé un sursis probatoire à une peine de 18 mois qu’il n’avait pas respecté. Des faits dont certains étaient déjà au préjudice de la même dame. “En juin, je vous ai octroyé un sursis probatoire. En septembre, vous auriez commis de nouveaux faits. En mars, vous auriez également commis de nouveaux faits et en avril aussi. Elles servent à quoi les décisions? Les jugements ne servent à rien! Vous avez été libéré par le juge d'instruction et vous auriez directement recommencé. À un certain moment quand on a offert une, deux, trois, quatre chances, on pense un peu moins à la personne qui est devant nous et un peu plus aux victimes qui sont dehors!”

En réalité, Ritchie a non seulement bénéficié de libérations conditionnées, mais aussi de libérations par le juge d’instruction. Des mains tendues qu’il n’a pas réussi à saisir. Il a déjà bénéficié à quatre reprises de sursis. “Quand il ne boit pas, ce n’est pas un mauvais bougre”, a estimé l’avocat du prévenu avant de plaider un ultime sursis probatoire pour son client. Le tribunal rendra sa décision en juillet prochain.