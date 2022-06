Liège: Elle poignarde son compagnon!

Cette version était bien plus crédible par rapport à la localisation de la blessure, mais aussi face à sa gravité. Le jeune homme a en effet été coupé sur une longueur de dix centimètres et une profondeur de 4 centimètres. Son muscle a été partiellement sectionné… Il présentait également une blessure de 3 centimètres au poignet. Etendue, la jeune fille a avoué avoir porté un coup de couteau à son compagnon. Elle a déclaré qu’ils s’étaient disputés. Elle a précisé que l’homme aurait tenté de lui couper une mèche de cheveux. Le tribunal a estimé que même si cette circonstance était établie, ce qui n’est pas certain car la victime ne l’a jamais avancée, elle “ne peut évidemment pas justifier une telle violence.” Lors de l’audience devant le tribunal, la prévenue a avoué les faits. Elle a demandé à bénéficier d’une peine de travail, mais le tribunal a estimé que cette mesure était inadéquate.