Il tue son voisin qu’il croyait être un vampire: le cœur de la victime toujours dans un bocal à l’Institut de médecine légale de Liège (vidéo)

"Le bocal (qui contient des restes humains, NDLR) a été réalisé à une époque où on pouvait encore conserver certains éléments, bien avant ma naissance", explique le professeur de médecine légale de 57 ans.

"Un homme pensait que son voisin était un vampire.Il l’a tué en lui plantant un pieu en bois à travers la peau, le thorax, juste ici dans le cœur", nous explique le docteur Boxho, en nous montrant le pieu et le cœur en question. Une pièce anatomique qui est conservée depuis des lustres à vocation didactique. "Se pose aujourd’hui la question de savoir de quel droit on garde des pièces pareilles de ce type-là.Elles sont didactiquement intéressantes, mais je vous avoue qu’elles sont plus intéressantes par l’histoire qu’elles racontent... Pour n’importe quel étudiant en médecine, il n’a pas besoin de cela pour se figurer de ce qui s’est passé, mais pour un magistrat ou quelqu’un qui n’a pas fait la médecine, oui sans doute..."

