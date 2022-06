Il supporte l’insupportable, mais c’est avec empathie qu’il exerce son métier passion. Philippe Boxho (57 ans) est médecin légiste depuis plus de trente ans, professeur de médecine légale et directeur de l’Institut de médecine légale de l’Université de Liège. Une profession bien différente du carcan télévisuel des séries américaines, où l’homme en blouse blanche ne passe pas son temps dans sa salle mortuaire à pratiquer des autopsies sur des cadavres atrocement mutilés. "Oui, cela nous arrive, bien sûr, mais ce n’est pas l’essentiel de notre travail", explique d’emblée le Dr Philippe Boxho, l’un des 22 médecins légistes belges.

On n’est pas nombreux, nous sommes sous-exploités et, si on était davantage, on pourrait arriver à révéler plus de meurtres qu’il n’y en a aujourd’hui.

Là, en cette fin d’après-midi, Philippe Boxho a troqué son scalpel pour son ordinateur. Il planifie des rendez-vous dans le cadre d’expertises sur des victimes vivantes ayant des blessures diverses. Aucun cadavre ne se trouve sur les deux tables d’autopsie, au cœur de cette salle située derrière une cour de la rue Dos-Fanchon, dans le quartier d’Outremeuse. Une salle qui n’a pas changé d’un iota depuis sa création en 1969 et dont se partagent les quatre médecins légistes de l’Institut, qui s’occupent des provinces de Liège et du Luxembourg. "On n’est pas nombreux, nous sommes sous-exploités et, si on était davantage, on pourrait arriver à révéler plus de meurtres qu’il n’y en a aujourd’hui", constate Philippe Boxho. Non loin de son scalpel, au cœur de la salle d’autopsie, les moyens du bord semblent obsolètes. Sans les deux tables offertes par un centre funéraire qui fermait sa salle d’autopsie, on se demande quels seraient les moyens de l’Institut médico-légal. Un coup de rafraîchissement de cette salle serait le bienvenu.

De la scène de crime à la salle d’autopsie, entre pratique médicale et enquête policière, l’expert médico-légal a voulu raconter son quotidien dans un livre. Dans son ouvrage intitulé "Les morts ont la parole", il nous relate ainsi l’évolution du corps après la mort à travers des histoires de mouches avant de revenir sur plusieurs histoires marquantes de sa carrière.

Loin du sensationnalisme, ne souhaitant pas évoquer certaines affaires, comme celle de Stacy ou Nathalie qui a ébranlé la Belgique, il revient sur des histoires vraies, sans citer le moindre vrai prénom et nom de famille. "Simplement pour que tout le monde reste dans l’anonymat le plus complet et qu’on ne puisse pas rattacher ces histoires à quelqu’un en particulier", nous explique Philippe Boxho. "Celui à qui c’est arrivé risque bien sûr de se reconnaître dans le bouquin, mais sous un autre prénom et avec une contextualisation légèrement différente." Le récit a néanmoins été quelque peu romancé, "mais sur le plan des faits médico-légaux, ils sont exacts".

Le pire meurtre que j’ai connu, c’était celui de Stacy et Nathalie.

Au cours de sa carrière, il a examiné des milliers de corps, pratiqué un nombre incalculable d’autopsies et examiné de nombreuses victimes ou auteurs de faits graves. S’il a un mental d’acier, il n’est pas toujours évident d’être confronté au côté obscur de l’espèce humaine. "Les affaires qui marquent le plus sont toujours celles qui impliquent des enfants. Le pire meurtre que j’ai connu, c’était celui de Stacy et Nathalie. C’est ce qui a de plus dur dans notre métier. Un adulte on sait qu’il a vécu. Un enfant est un être en devenir, inachevé. C’est toujours triste de voir un gosse coupé dans son envol."

Un jour, j’ai démonté la table d’autopsie, en pensant qu’une balle s’était écoulée dans le sterput. Or, la mort était survenue d’un coup de pic à glace...

Humble par nature et jovial, Philippe Boxho se souvient de nombreuses affaires où il a dû trouver la manière dont la victime est morte, ainsi que l’heure du décès.Comme cette histoire avec un pic à glace. "J’ai cru pendant longtemps qu’il y avait eu un coup de feu", se souvient le médecin légiste. "On a cherché pendant longtemps la trace d’un projectile. J’ai carrément démonté la table d’autopsie, car je pensais que la balle s’était écoulée dans le sterput. Finalement, il s’est avéré que c’était un coup de pic à glace.Ça laisse des lésions assez similaires."

Je n’ai aucun esprit macabre et je n’ai aucun goût du macabre.

Si le Dr Boxho voit au quotidien le côté obscur de l’espèce humaine, son travail ô combien passionnant continue de le surprendre chaque jour. "La façon dont les gens meurent, dont ils trouvent le moyen de mourir ou qu’on trouve le moyen de les tuer a de quoi surprendre. Et c’est très amusant. Alors, vous allez me dire que je me réjouis avec la mort? Mais ce n’est pas malsain. Je n’ai aucun esprit macabre et je n’ai aucun goût du macabre. D’ailleurs, je ne regarde jamais un film d’horreur. J’aime bien découvrir ce qu’il y a moyen d’appréhender grâce à la recherche que j’effectue. Ce qui m’intéresse, c’est d’aller à la recherche de la vérité." En faisant parler les cadavres...