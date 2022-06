Cette étape dans le New Jersey, à quelques encablures de New York, était assez incontournable pour la mission économique belge. La société spécialisée dans la technologie vidéo en direct s’est en effet développée de manière assez spectaculaire outre-Atlantique, au point d’y réaliser un chiffre d’affaires plus important qu’en Europe.

Créer une histoire

Depuis les studios de MLB Network, le "job" des serveurs d’EVS consiste à enregistrer et à produire des images diffusées aux quatre coins du pays. "Nous sommes en quelque sorte l’enregistreur", avance Quentin Grutman, responsable clientèle chez EVS.

Chez MLB, les soirs de match - c’est-à-dire tous les jours - un staff d’opérateurs gère plusieurs caméras simultanément. "L’opérateur peut interpeler le réalisateur en disant qu’il a un super replay, ou un clip qui est prêt.Et ça, c’est possible grâce à la machine d’EVS, qui permet de “cliper” les images, c’est-à-dire de marquer le moment." Si l’entreprise a débuté ses activités en produisant des ralentis, elle est aujourd’hui davantage active dans la gestion de contenus, détaille encore Quentin Grutman. "L’idée, c’est vraiment de faire un focus sur un moment clé du match.L’opérateur crée des résumés durant toute la durée de celui-ci." Ces techniciens, qui peuvent être une dizaine à scruter les écrans les grands soirs, reconstituent une histoire. "L’histoire du point qui a été marqué, celle du joueur qui n’a pas touché la balle au bon moment ou de l’entraîneur déçu." Les zooms, les grands angles confèrent dès lors une dimension supplémentaire à ces moments de télévision.

"Cette technologie permet de produire des analyses, mais aussi de capter l’émotion des gens dans le public par exemple.C’est vraiment toute cette partie-là que nous gérons."

Une affaire qui roule

L’entreprise a bien entendu des concurrents, dont plusieurs sociétés prestigieuses. "La raison pour laquelle nos clients choisissent EVS, c’est parce que très peu de concurrents en production live ont notre degré de précision d’image et de rapidité.Avec nos systèmes, les opérateurs peuvent immédiatement travailler sur l’image" , pointe le responsable clientèle. "C’est aussi un système fiable et solide[…] C’est simple, et ça fonctionne" , ajoute Steven Rittenberg, responsable ingénierie chez NLB Network.

Une crédibilité qui fait mouche: outre MLB Network, EVS compte désormais plus de 450 clients américains dont Fox Sports, NBC ou encore la chaîne dédiée au football américain NLF Network. Une affaire qui roule, puisqu’après des résultats décevant en 2020 en raison de la crise sanitaire, l’entreprise a retrouvé des couleurs, en passant de 88,1 millions d’euros de chiffre d’affaires à la bagatelle de 137,6 millions d’euros en 2021.