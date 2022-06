Elle voulait se faire mettre en prison!

Une Liégeoise âgée de 19 ans a écopé de dix mois de prison avec sursis d’une durée de trois ans devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis une multitude de faits d’outrages à agents. Elle s’est retrouvée poursuivie pour trois dossiers distincts dont la majeure partie des préventions représente des outrages ou des rébellions… Elle devait notamment répondre d’avoir outragé plus d’une dizaine de policiers de la zone de police de Liège, mais aussi avoir endommagé un écran d’ordinateur et un Plexiglas lors d’une de ses arrestations au sein d’un commissariat Liégeois. Malgré son jeune âge, la prévenue est totalement perdue. Elle n’a personne sur qui compter. Elle n’a aucun bagage scolaire et est sous administration provisoire.