Bring back propose de nettoyer les vidanges plutôt que les recycler (vidéo)

Laver des emballages, cela nécessite un investissement que peu de petits producteurs peuvent se permettre.Contrairement à de grandes sociétés, comme AB InBev ou Coca-Cola par exemple. Le processus est trop complexe et trop coûteux pour de petites structures.

Laurent Halmes est le fondateur de Bring back: "En Belgique, on produit 320000 tonnes de déchet de verre par an. Pour être recyclé, ce verre doit être fondu à 1500°. Bring back le lave à 80°" . Le calcul de l’économie énergétique est vite fait. Ce qui offre plusieurs vies aux emballages de verre.

Un rayon de 200 km

Certains petits producteurs ont vite compris l’intérêt qu’ils pouvaient en tirer: des brasseurs (Lupulus, la brasserie Caulier) mais aussi des producteurs d’aliments en petits pots (Maria & Franz). Le rayon d’action de Bring back s’étend sur 200 km autour de Liège, de quoi satisfaire les besoins de nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire.

"Le consommateur est déjà habitué à ce qu’une bouteille soit réutilisée" , poursuit Laurent Halmes. Mais quand il va porter ses vidanges au supermarché, il constate que beaucoup ne sont pas reprises et finissent à la bulle à verre. Donc au recyclage. Bring back a pour but de réduire cette quantité de verre non réutilisé.

Cette première machine installée chez Tri-Terre peut laver 10 millions de récipients chaque année. "Quand on voit dans les rayons des grandes surfaces la quantité de bouteilles et bocaux qui sont jetés, on se dit que le marché a un potentiel énorme."