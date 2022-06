Liège: Elle essaye de se faire mettre en prison pour se sauver

Elle a notamment déclaré d’un policier qu’il finirait comme Amaury, ce policier abattu d’une balle dans la tête à Spa. Une phrase qui a fait vivement réagir le procureur qui lui a interdit de salir la mémoire de ce policier, père de famille qui a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions. “Baisse d’un ton et ferme ta gueule”, a alors répondu la jeune femme! “Je m’en bats les C… je veux aller en prison!"

C’est avec énormément de patience et de douceur que le juge s’est adressé à la jeune femme qui était complètement déchaînée. Le magistrat a évoqué ses propres enfants et a demandé à la jeune fille si elle n’était pas trop fière pour revenir en arrière.

Le tribunal a ensuite questionné une ancienne détenue qui se trouvait dans la salle d’audience. “Pouvez-vous expliquer à Mademoiselle comment c’est Lantin?” C’est alors que la dame, visiblement marquée par la vie, a répondu à la jeune fille. “ C’est la galère entre femmes. C’est chacun pour soi. Les trois quarts des femmes qui sont là, elles sont là pour meurtre”, a déclaré cette personne. Après une pause pour lui permettre de discuter avec son avocate, Me Rixhon, la prévenue est revenue complètement transformée. “Je vis dans un squat, je n’ai nulle part où aller”, a expliqué la prévenue en pleurs.

Me Rixhon, l’avocate de la jeune fille a alors expliqué que celle-ci était régulièrement victime de faits de violences sexuelles à cet endroit et que c’est pour cette raison qu’elle veut soit être incarcérée, soit hospitalisée… Le tribunal a expliqué à la prévenue que l’on ne mettait pas les victimes en prison pour les protéger de leurs agresseurs. Problème, c’est que la jeune fille est particulièrement désagréablement connue des services de police, mais aussi des centres d’accueil. Le parquet ne s’est pas opposé à une suspension du prononcé et a fait les démarches pour aider la jeune fille à déposer une plainte et à trouver un logement d’urgence. Me Rixhon a plaidé une suspension du prononcé ou une peine avec sursis. Le tribunal rendra son jugement en juin.