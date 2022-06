Il avait tenté d’étrangler son ex-compagnon

Lors de l’enquête, il était apparu que depuis juin 2020, l’homme avait sollicité à huit reprises l’intervention de la police après avoir subi de l’agressivité de son ex. Ce dernier a été entendu par la police. Il a avoué avoir commis les faits. Il a expliqué avoir agi par frustration. Devant la juge d’instruction, le suspect avait confirmé ses premières déclarations. Mais à l’audience, il avait déclaré qu’il avait "seulement" empoigné son ex après une dispute. Le conseil du prévenu avait plaidé que les aveux avaient été obtenus sans la présence d’un traducteur et demandé une suspension du prononcé probatoire. Le tribunal a estimé que cette demande n’était pas adéquate au vu de la gravité des faits.