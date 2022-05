Alors que l’on dénombrait quelque 3500 manifestants à Liège lors de l’action syndicale en faveur du pouvoir d’achat le 13 mai dernier, une centaine de grévistes ont occupé ce mardi l’esplanade des Guillemins lors du rassemblement organisé par la CSC. Cette action s’inscrivait dans le cadre de la grève nationale des services publics .

Les grévistes présents ont, symboliquement, dénoncé la diminution de leur pouvoir d’achat à travers un lâcher de ballons.

Pas d’action du côté de la FGTB mais bien la diffusion d’un tract rappelant les revendications, à savoir plus de pouvoir d’achat, des moyens supplémentaires; notamment humains; dans les services publics, le respect du dialogue social et la revalorisation des pensions.

"Les réductions de personnel ont accru la charge de travail, qui est devenue intenable, avec des cas de burnout et des absences pour cause de maladie à la clé. Il est grand temps d’engager du personnel supplémentaire dans la fonction publique et de mettre en place une politique de réintégration et de fin de carrière digne de ce nom", a rappelé Joël Thône, secrétaire régional intersectoriel CGSP de Liège.