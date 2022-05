Tabassé pour lui voler sa voiture à Liège, il est victime d’une seconde agression… pour son portefeuille

Mathieu venait de se parquer sur les emplacements riverains, proches de son domicile, lorsqu’il a été attaqué dans la rue Sainte-Croix, à Liège. Près de la place du cadran, la rue se jette au croisement de la rue Saint-Hubert et de la rue Haute-Sauvenière.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme a d’abord été accosté par un premier individu qui lui a demandé l’heure.Deux autres personnes sont ensuite arrivées avant de le menacer. Mathieu a essayé de s’enfuir, mais les trois individus vêtus d’un training capuche lui ont porté plusieurs coups au visage, notamment.

Je n’avais plus d’essence, donc il est possible qu’ils aient dû s’arrêter pour faire le plein quelque part.

"Après m’avoir asséné de coups et laissé au sol au milieu de la route, les auteurs ont volé mes clés de voiture et ont pris la fuite avec ma Renault Twingo gris foncé (métallisé) 2016", a expliqué Mathieu, qui a lancé un appel sur le réseau social Facebook.

Selon des témoins, les malfrats ont pris la direction du quartier Saint-Laurent."Je n’avais plus d’essence, donc il est possible qu’ils aient dû s’arrêter pour faire le plein quelque part."

Au sol et ensanglanté, quelqu’un m’a proposé son aide: il m’a volé mon portefeuille.

"Alors que j’étais au sol et ensanglanté, quelqu’un m’a proposé son aide, m’a volé mon portefeuille et a pris la fuite vers le palais de justice de la place Saint-Lambert."

Blessée au visage, la victime a été prise en charge et transportée à la clinique de la Citadelle, à Liège, d’où elle est ressortie un peu plus tard. "Tout va bien dans la mesure des circonstances", a précisé Mathieu, qui a plusieurs jours d’incapacité de travail.

Une enquête a été ouverte par la police locale, dont les inspecteurs ont été appelés à intervenir sur les lieux à 23h32 pour un vol de voiture avec violence et menace. Un procès-verbal a été dressé et transmis au parquet de Liège.La carte d’identité et le permis de conduire de la victime ont été retrouvés peu après.

À l’heure actuelle, personne n’a été interpellé.