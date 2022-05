Nouveau procès contre l’État belge dans la tuerie de la place St-Lambert à Liège: «On ne peut pas abandonner»

"Le prononcé du jugement nous a anéantis", se désole Thierry Kremer, qui a perdu son fils, Laurent (20 ans). "On avait cru en une justice, on espérait faire avancer les choses. On espérait qu’il y ait une prise de conscience de tous ces manquements. Si on aurait pu baisser les bras après ce jugement, on a décidé de continuer à mener le combat que nous avons entamé, en faisant appel.On a, hélas, banalisé trop de choses."

À l’heure actuelle, la date d’un nouveau procès en appel n’est pas encore connue.