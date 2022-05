Un jeune homme blessé après une agression dans le Carré à Liège

L’auteur des coups a déclaré avoir été victime d’un vol de montre et de GSM quelques heures plus tôt par plusieurs personnes. Il a expliqué avoir reconnu l’un des voleurs et s’en être pris à lui.

L’agresseur est un homme d’une trentaine d’années, en séjour illégal depuis deux mois et demi sur le sol belge. Il a été déféré lundi matin au parquet de Liège.