Insolite à Liège: 3 fauconneaux nés au sommet de la tour de la basilique Saint-Martin qu’il est possible d’admirer (photos)

Cette découverte, on la doit à Antoine Dumont, ornithologue et bagueur à l’institut royal des sciences naturelles. Il a d’ailleurs procédé à la pesée ainsi qu’au baguage des petits faucons.

"Le faucon pélerin est un des rapaces les plus impressionnants", explique-t-il. "Le plus rapide, il fonce sur ses proies à une vitesse de 300 à 400 km/heure. Disparu de nos contrées dans les années 1970/1980 suite à la chasse et aux pesticides, il est réapparu petit à petit dans nos régions et notamment dans les villes. Ses proies principales sont les pigeons et les oiseaux migrateurs. S’il utilise volontiers des nichoirs mis à disposition, à Saint-Martin c’est bien un site naturel qu’il occupe depuis 7 ans."

La vétérinaire communale, qui œuvre au bien-être de tous les animaux sur le territoire de la ville, suit aussi la situation avec attention, indique, de son côté, la Première échevine Christine Defraigne, notamment en charge du bien-être animal.

Si vous souhaitez observer les fauconneaux, il suffit de se rendre sur place, rue du Mont-Saint-Martin, 66. Un écran a été installé, filmant la petite famille de faucons en direct.

La collégiale est ouverte en matinée (10h-12h30) du mardi au samedi et l’après-midi (14h-17h) du mercredi au vendredi. Elle est également accessible en après-midi le 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois, soit le prochain week-end du 28-29 mai, etc.

La tour est évidemment fermée aux visiteurs jusqu’au départ des oiseaux.

©M. Spiels

Si vous passez par cette collégiale, classée en 1936 et Patrimoine exceptionnel depuis 2016, élevée au rang de Basilique mineur par le pape Léon XIII, vous aurez aussi l’occasion d’y voir les vestiges de la chapelle dédiée au Saint-Sacrement. Richement réaménagée entre 1684 et 1746, elle comptait de nombreux ornements dont quatorze médaillons en marbre réalisés par Jean Del Cour (1631-1707), huit peintures et un retable réalisé par Engebert Fisen (1655-1733) que l’on peut toujours apercevoir aujourd’hui.