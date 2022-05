Inondations en Wallonie: évacuation et traitement de 150000 tonnes de terres charriées

Il ne faut pas reconstruire en l’état l’environnement urbain mais l’améliorer pour redonner de la sécurité et de la confiance aux gens.

Quelque 20000 tonnes de terre ont déjà été évacuées au sein des communes de Limbourg, Verviers, Eupen, Theux, Baelen et Pepinster. À Trooz, 3000 tonnes de terre ont été enlevées de la carrière Holcim, qui a mis son terrain à disposition. Reste 400 tonnes de terre à évacuer. "Nous arrivons doucement au bout d’une étape, mais beaucoup de riverains n’ont pas encore commencé à rénover leur maison", exprime Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye. Et d’interpeller le politique: "Il ne faut pas reconstruire en l’état l’environnement urbain mais l’améliorer pour redonner de la sécurité et de la confiance aux gens".

1.000 tonnes de terre sont acheminées chaque jour vers l’ancienne bretelle de l’autoroute A601 par l’entreprise Jobé.

Mercredi, la Spaque a entamé l’évacuation de 30000 tonnes de terres stockées à Chaudfontaine, sur le site de la piscine, l’un de ses plus vastes dépôts de terre. La ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier s’est rendue sur place ce vendredi pour faire le point."En moyenne, 1000 tonnes de terre sont acheminées chaque jour vers l’ancienne bretelle de l’autoroute A601 par l’entreprise Jobé", détaille le chef des opérations. "Cela représente une dizaine de camions par jour."

Tri et traitement

Pour rappel, cette portion d’autoroute avait déjà servi pour le stockage temporaire des déchets des inondations (80000 tonnes) jusqu’en février dernier. Afin de pouvoir procéder au traitement de ces terres sur l’A601, la Spaque a introduit une demande de prolongation et modification du permis de stockage qui lui avait été octroyé pour les déchets."Le permis nous permet de stocker un maximum 50000 tonnes à la fois sur l’A601. Les terres sont rangées par lot de 500 m 3". Chaque lot sera trié par des cribleuses installées sur le site afin de séparer les matériaux (terres, pierres, déchets…). Des matériaux qui seront envoyés vers des centres de valorisation. Quant aux terres, "elles vont être analysées et subir un traitement de dépollution en centre agréé pour être réutilisées. Il s’agit de pollution aux hydrocarbures et métaux lourds". La durée totale des travaux est estimée au moins 6 mois. La prochaine étape sera d’évacuer les terres stockées sur le site d’Ecodream à Engis.