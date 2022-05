Olne: Sept ans de prison requis contre le beau-père violeur

Après avoir nié les faits, le beau-père les a avoués. En novembre 2019 et en janvier 2020, il a notamment envoyé des sms à la mère de l’enfant dans lesquels il avouait tout. Malgré tout, lors de son audition à la police, le 27 novembre 2020, il a prétendu que la jeune fille avait menti! "A la police, on peut se défendre”, a tenté d’expliquer le prévenu. “J’avais peur. C’est la peur qui m’a fait faire cela.” L’intéressé semble depuis revenu à de meilleurs sentiments. “Je regrette tellement ce que j’ai fait”, a déclaré le prévenu. “J’ai envoyé des sms à sa maman pour demander de l’aide. Je n’avais jamais dit à personne que j’avais moi-même été abusé lorsque j’étais enfant.”

Malgré le fait d’avoir été lui-même victime de faits de mœurs, le quadragénaire n’a jamais fait appel à un psychologue. “ Je m’en sors plus ou moins bien, c’est pour cela que je n’ai jamais consulté de psychologue. J’avais tellement enfoui cela en moi. J’en ai parlé au psychologue lorsque j’ai été hospitalisé et cela m’a suffi.”

L’homme a pourtant reproduit ce qui l’avait lui-même fait souffrir. “ Ça me dégoûte. Je me suis rendu compte que je faisais la même chose que ce que j’avais subi et que ce n’était pas bien. Si X est mal, je suis mal pour elle. Malgré tout, quand on fait du mal, on n’est pas bien”, a poursuivi le suspect.

Me Croisier, l’avocat du prévenu, a plaidé une peine de maximum cinq ans de prison pour permettre à son client de bénéficier d’un sursis probatoire. Le tribunal rendra son jugement dans le courant du mois de juin.