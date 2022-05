Les personnes, considérées comme potentiellement dangereuses étaient suspectées de possession illégale de tortues et d'animaux exotiques en quantité.

Selon nos informations, des indices permettraient de penser, notamment via des publications sur les réseaux sociaux, que différentes personnes à Herstal et à Liège, possédaient des tortues, principalement, et autres espèces protégées dont même la détention est interdite.

Par ailleurs, des informations laissent à penser que ces personnes pourraient se livrer à du commerce.

Le dossier avait été mis à l'instruction il y a plusieurs jours et ce, pour obtenir des mandats et permettre ces perquisitions.

À l’heure actuelle, on ignore le nombre d'animaux saisis et où ils ont été emmenés.