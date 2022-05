Découvrez les fouilles de la place Saint-Lambert dans les pas d'un archéologue

Depuis mars dernier, des visites guidées de la nouvelle campagne de fouilles à l'Archéoforum ont été organisées par l'Agence wallonne du Patrimoine. Les visites "Dans les pas d'un archéologue" invitent le visiteur à découvrir en compagnie de l'archéologue responsable des fouilles son travail et les dernières trouvailles. Étant donné le succès des premières visites, deux nouvelles dates ont été ajoutées: les samedis 14 mai et 18 juin. Depuis le début de cette année, les fouilles ont repris sous la place Saint-Lambert, dans le site archéologique de l'Archéoforum de Liège. Des archéologues de l'Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) sont à l'œuvre et découvrent chaque jour de nouveaux témoins de l'histoire de la Cité ardente. Les zones explorées actuellement sont celles de la façade principale de la villa gallo-romaine et de l'ancien collecteur d'égout du XIXe siècle.