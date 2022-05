Anne-Sophie Nyssen devient la 1re femme à accéder au sommet de l’Université

Dans le détail des suffrages, on notera que MmeNyssen a creusé son avance essentiellement au niveau des votes du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier, ainsi qu’au niveau des étudiants. Le personnel enseignant, lui, s’est prononcé en faveur de Mme Nyssen et ce, bien que les votes soient plus serrés entre les deux candidats.

Professeure ordinaire à la Faculté de psychologie, de logopédie et des sciences de l’éducation, Anne-Sophie Nyssen prendra ses fonctions le premier octobre prochain pour un mandat de 4 ans. Elle sera entourée d’une équipe déjà constituée. Ainsi, Florence Caeymaex sera à l’éthique et aux politiques d’égalité. Pascal Poncin, doyen de la Faculté des sciences, est pressenti comme premier vice-recteur à la gouvernance. Frédéric Schoenaers, doyen de la Faculté des sciences sociales, devrait être vice-recteur à l’enseignement et aux affaires étudiantes. Pierre Duysinx sera en charge de la transition environnementale, la mobilité et l’international. Et Michel Moutschen sera vice-recteur à la recherche.

"Avec cette équipe, expliquait-elle à la Dernière Heure voici quelques jours, j’envisage une nouvelle gouvernance plus collaborative, plus participative; leur permettre de donner leur avis sur les dossiers stratégiques. Plus largement, on doit faire face aux défis des migrations, des changements climatiques, de la révolution numérique… L’Université doit se moderniser, s’adapter, et peut-être répondre encore à des défis plus grands de paix, de guerre… Pour y arriver, nous avons besoin d’une gouvernance qui mette en avant la solidarité, la coopération; parler et écouter ceux qui sont autour de nous. Parler avec les hautes écoles, le secondaire, le primaire, le maternel, et créer un système d’enseignement vertueux."

Les votes dans le détail

– Personnel enseignant (pondération: 65%)

ean Winand: 43,10%; Anne-Sophie Nyssen: 48,77%; À personne: 8,13%.

– Personnel scientifique (pondération: 10%)

Jean Winand: 36,71%; Anne-Sophie Nyssen: 54,45%; À personne: 8,84%.

– Personnel administratif, technique et ouvrier (pondération: 10%)

Jean Winand: 26,43%; Anne-Sophie Nyssen: 62,13%; À personne: 11,44%.

– Étudiant.es (pondération: 15%)

Jean Winand: 35,70%; Anne-Sophie Nyssen: 57,76%; À personne: 6,54%.