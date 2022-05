Liège: Prostitution de mineures, le tribunal ordonne des auditions complémentaires

Le principal prévenu, Ayoub, 28 ans, a déjà été précédemment condamné pour avoir prostitué deux de ses précédentes petites amies. Celles-ci ont expliqué que l’intéressé leur avait fait croire au grand amour avant de les pousser à se prostituer. Il est arrivé à ses fins en se plaignant aux jeunes filles d’avoir des problèmes d’argent. Dans ce nouveau dossier à charge de l’intéressé, deux jeunes filles originaires de Bruxelles ont expliqué avoir été emmenées de force dans un appartement liégeois et avoir été séquestrées, affamées, frappées et obligées de se prostituer pour le compte d’Ayoub. Selon le parquet, lorsque l’intéressé a été incarcéré, c’est son frère, Soufiane qui aurait repris les commandes.

Ayoub a déjà été condamné pour des faits commis jusqu’en 2018… Il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour la moitié de la peine, mais aurait récidivé dès sa libération en recommençant à prostituer la même jeune fille. Le suspect a été mis sur écoute. Il serait ressorti de ce devoir d’enquête qu’il conduisait la jeune fille chez les clients et l’attendait. Il regrettait notamment qu’un client ne soit pas venu. "J’allais la déposer, elle me mentait" , a déclaré le prévenu qui est détenu. "Elle m’a dit qu’elle avait arrêté de se prostituer. J’allais la conduire partout chez ses copines" , a-t-il poursuivi. Il demandait à des amis de louer des voitures pour son compte. Le couple louait un appartement 1000 euros par mois alors que Ayoub percevait un chômage de 1200 euros mensuel.

Le parquet a requis des peines de prison allant de deux ans de prison et 16000 euros d’amende, quarante mois de prison et 24000 euros d’amende et de neuf ans de prison et 72000 euros d’amende. Le tribunal a entendu Hadrien qui a fait des versements sur le compte d’Ayoub pendant que ce dernier était en prison et aurait fait paraitre des petites annonces de prostitution. " J’étais juste l’ami d’Ayoub" , a-t-il déclaré. "Je n’ai absolument rien à voir avec ses activités." Il aurait également mis à disposition l’appartement de ses parents pour permettre de recevoir des clients, ce qu’il dément. Le tribunal a suivi la demande des avocats qui souhaitaient que les accusatrices soient confrontées à leurs clients.