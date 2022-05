Jean-Denis Lejeune réagit sur la fin du délai d’épreuve de l’ex-femme de Dutroux: «Ne soyez pas choqués, c’est notre système judiciaire qui le permet»

C’est Michelle Martin qui a été complice de Dutroux et qui a laissé mourir ma fille de faim et de soif dans une cache...

"Ce (mercredi) matin, j’apprends que Michelle Martin aura purgé sa peine et bénéficiera d’une liberté totale après avoir laissé mourir de faim et de soif ma fille Julie et son amie Mélissa", écrit Jean-Denis Lejeune. "Ne soyez surtout pas choqués. C’est tout à fait normal, c’est notre système judiciaire qui le permet. Par contre, les paroles de l’ancienne juge Suzanne Boonen (Ndlr: dans les colonnes de Sudinfo) interpellent: sa réinsertion dans la société est un échec. C’est de la faute des haineux, des justiciers, des ignorants, des méchants et des médias, expose-t-elle. Il ne faut pas oublier que c’est elle (Ndlr: Michelle Martin) qui a été complice de Dutroux et qui a laissé mourir ma fille de faim et de soif dans une cache… Cherchez l’erreur. Mais bon, beaucoup de personnes aiment réécrire l’histoire."

Libérée en 2012, Michelle Martin, ex-femme et complice de Marc Dutroux, avait décroché un diplôme en droit à Namur, mais n’a jamais pu exercer dans cette branche-là. À l’époque déjà, Jean-Denis Lejeune, le père de Julie, estimait alors que "Michelle Martin n’a pas le droit de réintégrer la société".

Huit ans plus tôt, en 2004, Michelle Martin était condamnée par la cour d’assises d’Arlon à 30 ans de prison pour séquestration de Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laetitia et aussi pour la mort de Julie et Mélissa, mortes de faim chez les Dutroux. Sa libération conditionnelle avait déjà fait couler beaucoup d’encre.