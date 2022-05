Le magnifique élan de générosité de Justine Henin pour les enfants malades et porteurs de handicap (vidéo)

Justine Henin a décidé de dissoudre Justine for Kids

Soucieuse de poursuivre son engagement et de donner une place centrale à la pratique sportive, Justine Henin a décidé de dissoudre Justine for Kids et de lancer officiellement ce lundi 9 mai 2022 la Justine Henin Foundation.

L’activité physique adaptée a des bienfaits physiques, sociaux et psychologiques pour les enfants malades ou porteurs de handicap.

©BELGA

"Le sport a toujours joué un rôle extrêmement important dans ma vie", a indiqué Justine Henin. "Naturellement, je souhaitais à présent que celui-ci prenne une place centrale dans mon projet philanthropique. Cela avait d’autant plus de sens pour moi qu’il est démontré que l’activité physique adaptée a des bienfaits physiques, sociaux et psychologiques pour les enfants malades ou porteurs de handicap. Mon engagement pour les enfants reste intact et je suis déterminée à mener à bien ce projet."

Un premier projet au CHC MontLégia (Liège) pour débuter l’aventure

©BELGA

Très vite, la Justine Henin Foundation s’est associée au programme Gym&Joy lancé par la clinique du CHC MontLégia, sur les hauteurs de Liège. Gym&Joy est un programme innovant, unique en Belgique, qui a pour objectif de mettre à profit la pratique du sport et/ou de l’activité physique adaptée en milieu hospitalier pour faciliter la convalescence physique et mentale des enfants et adolescents, quelle que soit leur pathologie. Initié par la Fondation contre le cancer auprès du CHC, il se développe activement depuis juin 2021 grâce à un mécénat de compétences et une collaboration étroite entre le Groupe santé CHC et la Justine Henin Foundation.

La Fondation intervient ainsi principalement sur deux plans.Elle met à disposition du Groupe santé CHC un coordinateur de projet afin d’assurer la mise en œuvre du programme Gym&Joy, notamment en y associant tous les protagonistes du programme (direction de l’hôpital, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, etc.). D’autre part, elle a financé la construction d’un terrain multisports extérieur sur le site de la clinique CHC MontLégia.

Notre volonté est de sortir les enfants des chambres et des locaux de l’hôpital en leur permettant d’accéder à des infrastructures sportives adaptées en extérieur, tout en restant à proximité directe des infrastructures de soins.

"Gym&Joy propose aujourd’hui une grille horaire d’activités sportives adaptées, délivrée par des kinésithérapeutes et des professeurs d’éducation physique et intégrée dans le plan de soins individuel de chaque enfant", souligne le Dr Frédéric Piérart, Pneumo-pédiatre, médecin du sport pédiatrique et responsable de du programme Gym&Joy à la clinique CHC MontLégia. "Cependant, au sein de l’hôpital, les salles communes disposent d’un espace restreint qui ne permet pas la pratique des sports collectifs, et il n’y pas d’infrastructures extérieures à proximité de la clinique. Or cette pratique collective du sport est essentielle. Elle stimule les interactions sociales, le dépassement de soi et sollicite les enfants à prendre un rôle actif dans leur processus de guérison. Cela leur permet de se remettre en phase avec la vie en société. Notre volonté est donc de sortir les enfants des chambres et des locaux de l’hôpital en leur permettant d’accéder à des infrastructures sportives adaptées en extérieur, tout en restant à proximité directe des infrastructures de soins."

750 enfants accompagnés d’ici 2025

Fort de cette expérience à la clinique CHC MontLégia, la Fondation a notamment l’ambition de développer des programmes du genre de Gym&Joy dans d’autres centres pédiatriques en Belgique. L’activité de la Fondation se concentre en Belgique et vise à accompagner 750 enfants d’ici 2025.

Pour plus d’infos: https://foundation.justinehenin.be