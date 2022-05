Le personnel des écoles liégeoises a réclamé "un geste fort" de la part du politique. Récit sur une profession en saturation.

2. Sahara occidental: un désert mais pas une cause perdue

Le COBESA, un comité belge de soutien favorable à l’autonomie du Sahara occidental, adhère au projet marocain d’autonomie. Cette ancienne colonie espagnole est convoitée par les Etats environnants. Focus sur une zone au statut précaire.

3. Cyclisme : Carapaz en favori du Tour d’Italie

Le 105e Tour d’Italie s’élance ce vendredi de Budapest. Cette épreuve s’annonce passionnante et difficile.En voici une présentation sous la forme de quatre questions.

4. Miami, le nouveau Disneyland de la F1 à la fois salué et moqué

Pour la première fois depuis l’épreuve des 12 heures de Sebring et 1959, la F1 retrouve la Floride ce week-end pour le Grand Prix de Miami.

5. Huy-Waremme: Le service citoyen, une solution pour nos jeunes et nos Communes?

Se rendre utile dans les communes, c’est l’objectif du service citoyen . Et pour nos jeunes, l’occasion de trouver sa voie. Comment se positionnent nos Communes de l’arrondissement sur le sujet?

6. Valentine Oberti (Mediapart): «l’information peut ne pas être rentable, et demande pourtant beaucoup d’argent»

Jusqu’au 13 mai, le 14efestival Millenium, entreprend de nous parler du monde à travers des docus engagés. À l’instar de celui de Valentine Oberti, "MediaCrash", qui évoque le difficile combat des médias made in France pour demeurer indépendants. Interview.

7. Sambre et Meuse : six ou quatre éoliennes entre Thy et Laneffe?

Les sociétés Windvision et New Wind ne renoncent pas à leur projet éolien entre Thy-le-Château et Laneffe. Un nouveau dossier est lancé pour quatre machines. Et un recours devant le Conseil d’État a été déposé pour le projet refusé de six éoliennes. Explications.

8. Le salon «Saveurs et Nature», un rendez-vous avec les producteurs locaux ce dimanche à Saint-Léger

Après deux ans de Covid, producteurs, artisans et associations se retrouvent ce dimanche, à Saint-Léger.

9. Waterloo devrait avoir un nouveau hall des sports dans quatre ans

La Commune a introduit une demande de subsides pour un nouveau hall des sports qui, si tout se passe bien, sera opérationnel en 2026.

10. Renaud rend hommage à ses maîtres avec un nouvel album

Avec " Métèque " , Renaud joue des reprises. Des morceaux qui lui ont donné envie de chanter, mais aussi qui ont marqué sa jeunesse.