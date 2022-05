Deux amies droguées au GHB à Liège: «Un cachet dans le verre ou une piqûre, c’est vite arrivé»

Étudiantes à l’académie de police, Laura et Jade, accompagnées de deux amies, décident d’aller décompresser après leur semaine de cours dans une boîte de nuit de la Cité ardente.

Après un bon début de soirée, les deux jeunes femmes se sentent mal alors qu’elles n’ont consommé qu’un seul verre d’alcool et perdent complètement le contrôle.

Je suis malheureusement incapable d’expliquer la fin de soirée car c’est un trou noir complet.

"Un état d’euphorie avec à la fois de la confusion commence à s’installer. Nous sommes dans l’incapacité de réfléchir et donc aucune prise de conscience sur ce qui nous arrive. Je suis malheureusement incapable d’expliquer la fin de soirée car c’est un trou noir complet.. Seulement quelques flashs de la soirée mais son entièreté ne me revient pas", raconte Laura dans un post publié sur Facebook.

Le lendemain, Laura et Jade se réveillent avec une gueule de bois malgré leur très faible consommation d’alcool. Inquiètes de leur état (perte d’équilibre, nausée, vomissement, forte migraine...), elles se dirigent vers les urgences pour en avoir le cœur net.

Et après les analyses d’usage, le verdict tombe: du GHB, autrement appelé la "drogue du viol",a été détecté dans leurs urines.

Si elles ne savent pas comment la drogue a pu se retrouver dans leur organisme, elles assurent à nos confrères de Sudinfo que le barman est "hors de tout soupçon". "Notre verre n’est jamais resté seul, mais il est possible qu’on ait tourné la tête à un moment donné, il a suffi d’une seconde… On est restées un moment seules et on espère qu’il ne nous est rien arrivé", témoigne Laura.

Suite à cet incident, la jeune femme de 21 ans tient à mettre en garde les jeunes qui prévoient de sortir. "Un cachet dans le verre ou une piqûre, c’est vite arrivé. Ne restez jamais seuls et veillez toujours à garder votre verre dans votre main ou en visuel", écrit-elle.