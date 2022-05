Intrusion armée dans une école: les policiers liégeois partagent leur expérience avec leurs collègues européens

Ils sont arrivés ce mardi, au cœur de la Cité ardente. Pendant quelques jours, des policiers européens assisteront leurs collègues liégois de la police locale pour un échange d’expériences dans le cadre du programme européen de sécurisation de l’espace public baptisé Pactesur. L’ensemble des partenaires, composé d’agents de Liège, de Nice et de Turin, se réunit ainsi dans le but de "renforcer la capacité des villes et des acteurs de terrain à faire face aux risques divers qui peuvent survenir sur les territoires locaux", comme l’explique la Ville de Liège.