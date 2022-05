Une Liégeoise exécutée d’une balle dans la tête: son frère, arrêté en Syrie, ne sera pas extradé

La cavale était sans issue. Après près d’un an et demi de fuite, Gerges Younan, le frère de Ahlam, ne pouvait se terrer éternellement pour échapper à la Justice. Il a été intercepté en Syrie dans le cadre d’un mandat d’arrêt international délivré à son encontre, comme le confirme lundi le Premier substitut du procureur du roi de Liège, Catherine Collignon. Placé en détention préventive dans l’attente de son procès, l’homme ne sera pas extradé et devrait donc être jugé dans le pays où il a fui.