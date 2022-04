Thierry Luthers sort ses mémoires: 42 ans de «souvenirs souvenirs» indélébiles

Il sort à cette occasion un livre (aux Éditions Luc Pire) dans lequel il se raconte en long et en large. Des mémoires rassemblées sous le titre "Souvenirs souvenirs" , qui n’est pas sans évoquer son idole de toujours, Johnny Hallyday.

Billet doux

Les plus jeunes ne le savent pas, mais avant d’être un commentateur sportif éclairé, aux jeux de mots imparables et aux citations latines ou grecques plutôt inattendues, Thierry Luthers a eu une première carrière en télévision: il était animateur et producteur d’émissions de divertissements. Et quand on lui demande d’évoquer les meilleurs et pires souvenirs de sa carrière, ce sont ces émissions-là, aujourd’hui un peu désuètes, qu’il évoque.

Des souvenirs touchants avec Serge Gainsbourg, avec qui il a partagé clopes et champagne en coulisses; avec Raymond Devos, à qui il vaut mieux ne pas faire de blague; avec encore Johnny Hallyday, l’idole de toujours, la légende du rock.

Thierry Luthers, journaliste sportif RTBF mais aussi animateur et producteur d’émissions télé de divertissements, aujourd’hui à la retraite. ©© Jacques Duchateau

Thierry se replonge avec plaisir dans ses anciennes émissions: Billets doux , Copie conforme ou Micro défi . Les archives de la Sonuma nous permettent de revoir ces émissions devenues d’une certaine manière cultes, surtout par leur côté très eighties quelque peu suranné.

Le générique de Billets doux:

Copie conforme , avec un clone de Cloclo:

Et enfin Micro défi , où deux geeks du XXe siècle s’affrontent sur des jeux dignes des premiers GSMNokia:

Il faut évidemment remettre tout ça dans le contexte des années 80/90, à une époque où l’informatique grand public en était encore à ses balbutiements. Mais finalement, Micro défi était une émission avant-gardiste, lorsque l’on voit désormais des chaînes de télé entièrement consacrées aux jeux vidéo.

Homme de radio et de télé

Thierry Luthers a sans doute un peu de mal à choisir entre radio et télé. "C’est comme choisir entre son père et sa mère. Mais je pense que je suis plus un homme de radio". Sans doute parce qu’en radio, on a plus le temps, par rapport à la télé. Et aussi "ce qui est magique avec la radio, c’est que l’on s’adresse à l’imaginaire des gens" . Au point qu’un jour, un auditeur aveugle lui a avoué: "Avec Thierry Luthers, on voit le match". Un compliment qui l’avait à l’époque bouleversé.

Thierry Luthers sur le plateau de Billets doux, en 1987. ©© RTBF/Archives Sonuma

Les stats de Thierry

En matière de commentaires sportifs en radio, le tableau de chasse de Thierry Luthers est plutôt impressionnant: deux euros et trois coupes du monde de football, trois jeux olympiques, 12 championnats du monde et d’Europe d’athlétisme (indoor et outdoor), plus de 1000 matchs de foot dont 130 matchs à l’étranger. Mais tout cela lui a-t-il permis de tisser des liens particuliers avec les acteurs du sport belge? "Je m’entendais bien avec Marc Wilmots, un gars assez franc, ce qui est plutôt rare dans le monde du foot.Sinon, avec les joueurs, j’ai toujours essayé de garder une certaine distance, pour éviter d’être trop copain."

Puis l’athlétisme lui a aussi permis de vivre et transmettre aux auditeurs de grandes émotions: "La médaille d’or de Tia Hellebaut à Pékin est un des moments les plus émouvants de ma carrière. J’étais au bord des larmes à l’antenne. Kim Gevaert, les Borlée ont aussi offert de grands moments. Et puis Nafi Thiam évidemment. Ça a été un enchaînement incroyable d’athlètes belges de très haut niveau."

L’athlétisme est aussi un milieu très différent du monde du foot. Les gens sont plus accessibles, il y a moins de barrières. "Encore que, là, je vais mettre un petit tacle: Nafi Thiam n’est pas très accessible pour la presse. je le regrette amèrement".

Thierry Luthers adore le foot mais c’est sans doute l’athlétisme qui garde ses faveurs. ©© Jacques Duchateau

Le dernier dinosaure

Avec une telle carrière derrière lui, Thierry Luthers est probablement un des derniers dinosaures de l’audiovisuel belge francophone. "Il y a quand même 42 ans et demi que j’étais là. J’ai fait une carrière comme on n’en fera probablement plus. Quand j’étais petit, je voulais être journaliste sportif comme Luc Varenne, qui était mon idole." Un autre dinosaure de la RTBF.

Ce qui l’a aussi marqué dans sa longue carrière, c’est l’évolution du monde du football. "C’est un milieu sans foi ni loi. Où le mensonge règne en maître. Il y a eu une dérive où l’argent est devenu central." Au point de ne plus avoir envie de parler de foot. "Les gens ne me croient pas mais je crois que je vais faire une césure radicale avec le monde du foot. je ne pense pas que je regarderai encore beaucoup de matchs."

Liège, Pierrot, Philippe

Trois chapitres importants abordés dans son livre: la ville de Liège, son frère Philippe et Pierre Rapsat.

Les mémoires de Thierry Luthers. ©© Éditions Luc Pire

"J’ai voulu rendre hommage à mon frère Philippe, décédé en 2007. C’est une disparition qui m’a beaucoup marqué. J’avais un lien très fusionnel avec lui. J’ai aussi rendu hommage à Pierre Rapsat et Raymond Arets (journaliste de la DH). Ce sont des gens qui me manquent beaucoup.

Et si désormais il passe beaucoup de temps au Sénégal, Thierry voue encore un amour inconditionnel à sa ville de Liège. "Je suis viscéralement Liégeois, profondément principautaire. Parfois, je dis même que je ne me sens ni Belge, ni Wallon, ni francophone, je me sens Liégeois."

Désormais retiré des ondes, Thierry Luthers aura plus de temps encore à consacrer à ses spectacles Johnny Hallyday. Il sera d’ailleurs au Centre Culturel des Chiroux les 18 et 19 mai prochains. Sans parler de sa passion pour les cimetières ou d’un autre bouquin à venir sur le Forum de Liège.

Un boulimique de travail ne s’arrête jamais.

Souvenirs, souvenirs, de Thierry Luthers, aux Éditions Luc Pire, 190 pages, 20 €.

On ne verra plus Thierry Luthers dans les tribunes de presse des stades de foot ou d’athlétisme. ©© Jacques Duchateau